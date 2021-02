Migliori lavatrici con carica dall'alto 2021: la clas-sifica di Guida Acquisti

18 febbraio 2021 a

Milano 18 febbraio 2021

Andrea Pilotti, tester e recensore di elettrodomestici del sito Guida Acquisti, ha appena pubblicato la classifica migliori lavatrici con carica dall'alto per rapporto qualità/prezzo.

I MIGLIORI MODELLI DI LAVATRICI CON CARICA DALL'ALTO SUL MERCATO

A partire dal 2005, in questo periodo l'esperto di elettrodomestici del sito Guida Acquisti presenta la sua classifica dei migliori modelli di lavatrici con carica dall'alto per rapporto qualità/prezzo.

Nello studio di Andrea Pilotti primeggiano 3 marchi ben noti per la qualità delle proprie macchine Miele, AEG ed Electrolux.

Nello specifico i modelli collocati ai vertici della classifica di Andrea Pilotti sono:

• Miele W 667

• AEG L7TBC733

• Electrolux EW7T373ST

Oltre a classifica, recensioni e guida all'acquisto, l'autore ha creato una sezione “Domande Frequenti” per rispondere a queste domande:

• Lavatrice con carica frontale o dall'alto?

• Cosa significano i simboli della lavatrice?

• Quali sono i trucchi per usare bene la lavatrice?

• Quando sostituire la lavatrice?

CLASSIFICHE E RECENSIONI DI ELETTRODOMESTICI

Guida Acquisti è semplice e funzionale al fine di agevolare la navigazione anche alle persone meno esperte, divulga contenuti che mettono l'utente nella condizione di scegliere l'elettrodomestico a suo avviso più performante per rapporto qualità/prezzo. Ciò avviene grazie a un esame attento dei prodotti sul mercato, e ovviamente, alle relative tecnologie di funzionamento.

In dieci anni, sono state 42 milioni le persone che hanno visitato Guida Acquisti. Nel 2020, gli utenti che hanno consultato il sito sono stati 4,5 milioni, ad oggi l'esperto di elettrodomestici ha recensito 3500 prodotti, mentre sono 50.000 i fan della sua pagina facebook.

A detta dell'autore Andrea Pilotti: “La cosa che mi rende più orgoglioso è che da anni sono diventato il consigliere di fiducia per l'acquisto degli elettrodomestici di migliaia di persone, con le quali ho creato una rete di scambio di informazioni per ampliare le mie conoscenze sull'effettiva qualità e durata degli elettrodomestici dopo l'acquisto”

A questo si aggiunge anche la possibilità di risparmiare, grazie al comparatore di prezzi integrato nel blog, capace di estrapolare il miglior prezzo degli elettrodomestici sul mercato.

ELETTRODOMESTICI A CONFRONTO

A novembre 2020 Guida Acquisti ha inaugurato una nuova sezione dedicata al confronto degli elettrodomestici.

Spesso i consumatori si trovano a dover scegliere tra elettrodomestici che si assomigliano per funzione, prendiamo ad esempio frullatore, centrifuga, spremiagrumi ed estrattore di succo a freddo.

Con tutti è possibile ottenere il succo di frutta, ma quale è più adatto alle specifiche esigenze del consumatore? Per rispondere a questa domanda è nata la sezione Elettrodomestici a confronto.

Ogni articolo di approfondimento presenta caratteristiche, differenze e pro e contro di ogni elettrodomestico posto a confronto con la tipologia più simile per funzione, cercando di determinare quale scegliere in base alle esigenze specifiche del consumatore.

QUANDO SOSTITUIRE GLI ELETTRODOMESTICI?

Questa sezione aiuta i consumatori a capire quando riparare gli elettrodomestici e quando sostituirli con un nuovo modello. Questa è la domanda che sempre più spesso si pongono i consumatori italiani, che mentre un tempo erano abituati a elettrodomestici con una vita funzionale media di 20 anni, oggi si trovano a combattere con l'obsolescenza programmata che ne riduce la vita media a circa 6 anni per i modelli economici e 10 per i modelli più costosi.

Quindi cosa fare? Riparare il prodotto facendo gli scongiuri affinché non si rompa entro breve tempo o acquistarne direttamente uno nuovo? A queste domande risponde la sezione Quando sostituire gli elettrodomestici.

NEWS DI SETTORE

Guida Acquisti non è solo recensioni, dal mese di luglio 2020 ha implementato una nuova sezione dedicata alle news del mercato degli elettrodomestici, con un occhio di riguardo alle nuove tecnologie, punto di partenza per ottenere prodotti più sicuri, durevoli e meno dispendiosi in termini di risorse energetiche. La sezione è denominata News elettrodomestici.

