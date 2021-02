M5S: di chi è il simbolo? Da Grillo a Casaleggio l'intreccio sulla proprietà/Adnkronos (2)

18 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - E' il 18 novembre 2015 quando nel database dell'Ufficio dei marchi europeo (Euipo) fa la sua apparizione il simbolo M5S con la dicitura 'movimento5stelle.it' al posto di 'beppegrillo.it': il proprietario risulta essere l'Associazione Movimento 5 Stelle con sede a Genova, fondata nel 2012 da Grillo e presieduta da quest'ultimo. Dopo 3 anni (gennaio 2018), in vista delle elezioni politiche il M5S cambia di nuovo logo: la scritta 'ilblogdellestelle.it' sostituisce quella vecchia.

Titolare del marchio è la nuova Associazione Movimento 5 Stelle, con sede a Roma in Via Nomentana, presso lo studio legale Ciannavei, e fondata alcuni mesi prima da Casaleggio e Luigi Di Maio. "Alla denominazione del 'MoVimento 5 Stelle' potrà essere abbinato il simbolo, di proprietà dell'omonima associazione 'MoVimento 5 Stelle' con sede in Genova, concesso in uso dalla medesima", si legge nello statuto dell'Associazione 2017 che disciplina il rapporto osmotico del 'partito' con Rousseau.

Come è scritto nero su bianco anche nell'ultimo bilancio dell'Associazione di Grillo (che ancora sopravvive), il logo in questione - quello con la dicitura movimento5stelle.it, per intenderci - "è stato dato in uso gratuito all'Associazione Rousseau" di Casaleggio. Nello stesso rendiconto risultano proventi straordinari per 1.421 euro che "riguardano l'accollo e il pagamento di debiti pregressi da parte dell'Associazione Rousseau".