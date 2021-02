Lombardia: M5S, 'rimozione Trivelli atto d'accusa Moratti a gestione Fontana'

18 febbraio 2021 a

Milano, 18 feb .(Adnkronos) - “Nel giro di un anno sono cambiati tre direttori generali e l'assessore al Welfare. Se non è efficienza questa. La testa di Trivelli è l'atto di accusa pubblico dell'assessore Moratti alla gestione Fontana, che lo aveva nominato direttore solamente a giugno 2020". Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Massimo De Rosa, commenta il cambio al vertice della direzione regionale Welfare: Giovanni Pavesi, che arriva dal Veneto, ha preso il posto di Marco Trivelli.

"Evidentemente la gestione della Sanità, in particolar modo della pandemia, non è quell'emblema di perfezione che la propaganda del centrodestra racconta, nonostante le puntuali e ripetute smentite da parte della realtà. Una realtà in cui, dopo le agenzie anonime della Lega che hanno pubblicamente defenestrato l'ex assessore Gallera, mostra come ora sia in atto un regolamento di conti", aggiunge. "Anche a Palazzo Lombardia sono ben consapevoli dei disastri di cui sono responsabili, ma l'unico modo in cui sono capaci di porvi rimedio è facendo girare le poltrone", conclude.