Iv: Gozi, 'bene Renzi, è tempo di Renew Europe in Italia'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Con Renew Europe abbiamo realizzato la principale innovazione politica al Parlamento europeo, all'origine di grandi battaglie in Europa, dal Recovery Plan allo Stato di diritto. Democratici, liberali, ecologisti, radicali e progressisti insieme per un progetto comune europeo. Ora è tempo di Renew Europe anche in Italia". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe, commentando la ENews di Matteo Renzi sulla prossima Leopolda dedicata proprio al progetto di Renew Europe.