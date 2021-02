18 febbraio 2021 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Voterò no al governo del tutti insieme appassionatamente, non credo ai governi dei salvatori della patria. Saranno lacrime e sangue sempre per gli stessi". Lo ha affermato il deputato del Movimento 5 stelle Andrea Vallascas, in dissenso dal proprio Gruppo.