Francia: Macron annuncia misure con cyber attacchi, 1 mld per lotta

Parigi, 18 feb. (Adnkronos) - La Francia parte in 'guerra' contro gli attacchi informatici che si stanno moltiplicando in questi mesi e che hanno preso di mira in particolare gli ospedali transalpini. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha annunciato oggi "un miliardo di euro di investimenti" per mettere in campo delle misure di contrasto a un fenomeno che sta dilagando Oltralpe. "La nostra strategia di rafforzamento della nostra cyber sicurezza sarà accelerata perché dobbiamo fare di più e più rapidamente", sottolinea Macron che oggi ha avuto una riunione in videoconferenza con gli ospedali del nord ovest di Villefranche-sur-Saone che comprendono gli stabilimenti di Gleizé, Tarare e Trévoux e Dax, che nei giorni scorsi hanno subito tutti degli attacchi informatici paralizzando le attività degli ospedali.

I cyber attacchi di Dax e di Villefranche-sur-Saone, rispettivamente il 9 e il 15 febbraio, "confermano l'importanza della necessità di rafforzare la cyber sicurezza" che "è una delle nostra priorità". Ogni giorno, rileva il Capo dello Stato francese, "560 agenti dell'Agenzia nazionale della sicurezza dei sistemi di informazione (Anssi) lavorano al fianco delle aziende, delle istituzioni e dei cittadini per assicurare la sicurezza dei nostri sistemi di informazioni. Tra il 2017 e il 2021 il numero degli agenti è stato incrementato di 200 unità". La cooperazione tra le forze dell'ordine e il sistema giudiziario, aggiunge, "è una chiave in materia di cyber sicurezza. L'abbiamo rafforzata e questo ci ha permesso di smantellare alcune organizzazioni e di arrestare alcuni cyber criminali".

"Investiremo massicciamente per rafforzare la cyber sicurezza dei servizi pubblici e del settore sanitario", aggiunge Macron sottolineando la necessità di "sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie per costituire un ecosistema più performante". Per questo in particolare, sottolinea, "saranno investiti 500 milioni di euro. Un campus cyber sarà aperto a La Défense", nella periferia di Parigi, "già questa autunno per riunire tutte le competenze necessarie". Il campus Cyber, aggiunge il il segretario di Stato francese alla Transizione Digitale, Cédric O, "che sarà lanciato questo autunno sarà un centro nevralgico che favorirà la cooperazione e l'innovazione". Ieri lo stesso O, intervenendo al Senato francese, aveva spiegato che nel 2020 "negli ospedali si sono registrati 20 attacchi informatici importanti. Nel 2021 ne registriamo uno ogni settimana". Nel 2020, riferisce 'Le Monde', l'Anssi che interviene quando viene colpito il settore pubblico o le aziende considerate sensibili è intervenuto 192 volte contro 54 nel 2019. La sezione cybercriminalità del Tribunale di Parigi nel 2019 ha aperto 148 fascicoli, nel 2020 436. A gennaio 2021 già 40 sono stati aperti. L'attacco contro l'azienda Sopra Steria l'anno scorso è costato tra i 40 e i 50 milioni di euro. L'attacco contro il gruppo Eurofins Scientific, colpito nel 2019, è costato 69 milioni di euro. Altran ha perso 20 mln mentre il gruppo norvegese Norsk Hydro ha perso dai 49 ai 58 milioni di euro a causa di un attacco.