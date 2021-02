Fiere: il foodservice dolce in scena con 'Sigep Exp The digital experience' 

18 febbraio 2021 a

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Ieg-Italian Exhibition Group mantiene vivo il fil rouge col mercato del fuori casa, partendo dal segmento del foodservice dolce. In attesa dell'edizione fisica - nel gennaio 2022 - di Sigep, la manifestazione mondiale dedicata a gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, Ieg farà convergere in digitale dal 15 al 17 marzo prossimi le migliaia di imprese dell'out of home dolce, italiane e internazionali grazie a Sigep Exp The Digital Experience, una piattaforma (e una app collegata) per raggiungere la community di professionisti e aziende delle sue quattro filiere, un'opportunità per tutto il mondo horeca - a condizioni estremamente favorevoli - per fare business, ascoltare le esigenze degli operatori, presentare nuove linee, sviluppare networking. La piattaforma sarà aperta ai visitatori dall'8 marzo: in attesa dell'apertura ufficiale dell'evento, il visitatore potrà consultare il catalogo prodotti, la sezione novità, gli eventi in programma e richiedere appuntamenti agli espositori tramite la funzione Agenda.

Nel palinsesto di Sigep Exp The Digital Experience si incastoneranno le demo realizzate da alcune delle maggiori aziende delle filiere. Come, tra le altre, per il settore del gelato: Babbi, Bravo, Carpigiani, Fabbri 1905, Frigomat, Gruppo Optima (con i brand Mec3, Giuso, Pernigotti e Modecor), Ifi, Isa, Leagel, Master Martini. Per il settore Caffè: Barbera 1870, Caffè Kenon, Costadoro, Club Cavé, Dersut Caffè, Gruppo Cimbali, Julius Meinl. Per la Pasticceria e il Bakery: Bombonette, Dolciaria Acquaviva, Europastry, Italmill, Irinox, Italforni Pesaro, Molino Dallagiovanna, Novaterra Zeelandia, Rational Italia, Robopac, Selmi – Reversecoffee 1841, Sigma.

A Sigep Exp, grazie al supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dell'Agenzia Ice - che ha attivato oltre 30 uffici nel mondo - e al lavoro dei regional advisor di Ieg, i buyer già confermati si collegheranno da Cina, India, Iran, Tunisia, Algeria, Brasile, Argentina, Russia, Ucraina, Danimarca, Germania e Spagna, massimizzando così le occasioni di networking e business.

La 'Vision Plaza' consoliderà il ruolo di Sigep come faro per le macro-tendenze di settore e sarà allestita al Palacongressi di Rimini in un vero e proprio studio televisivo, per una esperienza totalmente immersiva e interattiva. Qui Npd Group, società leader nelle analisi di mercato del food e della ristorazione, giocherà quattro assi su tre fusi orari: Jochen Pinsker, senior vicepresident Foodservice Europe, in collegamento da Norimberga; David Portalatin, senior vicepresident, Food Industry Advisor, da Huston; Sanjev Kangatharan, director of Foodservice Australia, da Sidney; e Matteo Figura, director Foodservice Italy, da Rimini. Con loro, un quadro su fattori di crescita e opportunità della digitalizzazione del fuori casa (declinato sulle quattro filiere del Sigep) prima e dopo il Covid-19, in Europa, Stati Uniti, Asia.

Inoltre, la disponibilità di Agenzia Ice per presentazioni mirate favorirà le occasioni di networking e di sviluppo del business sul fronte internazionale. Mentre, grazie alle partnership con tutte le associazioni di categoria, le principali testate italiane di settore e l'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, ulteriori talks si focalizzeranno sulle tendenze di prodotto, la conoscenza della materia prima, la sfida della sostenibilità, dalle porzioni al packaging.

'Sigep Lab', dall'aula magna di Cast Alimenti a Brescia, sarà invece il centro di produzione di idee e tecniche, set per interviste e demo oltre che con figure di spicco tra i padroni di casa, anche con i maggiori esponenti dell'Accademia maestri pasticcieri italiani, Conpait, Comitato organizzatore della Coppa del mondo della gelateria, Specialty Coffee Association Italy e Richemont Club Italy.