Ex Ilva: ArcelorMittal deposita ricorso a Consiglio Stato contro Tar Lecce

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - ArcelorMittal Italia comunica di aver depositato al Consiglio di Stato in Roma, l'atto di appello avverso la sentenza del Tar Lecce dello scorso 13 febbraio. E' quanto si legge in una nota della multinazionale dell'acciaio.

Il Tar di Lecce ha infatti disposto che ArcelorMittal spenga l'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto entro 60 giorni respingendo così i ricorsi della multinazionale e di Ilva in As contro l'ordinanza sulle emissioni del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che imponeva a Mittal di individuare e rimuovere entro 30 giorni le criticità ambientali e di provvedere nei successivi 30 giorni, in caso di difetto di adempimento, alla chiusura degli impianti inquinanti.