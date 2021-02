Edf: nel 2020 fatturato a 69 mld (-3,2%), utile netto -87,4%

18 febbraio 2021 a

Parigi, 18 feb. (Adnkronos) - Edf ha chiuso il 2020 con un fatturato pari a 69 miliardi di euro, in calo del 3,2% rispetto ai 71,347 mld del 2019. L'utile netto si attesta a 650 milioni di euro, in forte calo rispetto ai 5,155 mld dell'anno precedente. L'ebitda è pari a 16,174 mld, in calo del 3,3% rispetto ai 16,723 mld del 2019. Lo rende noto il gruppo energetico francese in un comunicato.

La crisi sanitaria, commenta il Ceo di Edf, Jean-Bernard Lévy, "ha dimostrato la resilienza del gruppo sia sul piano operativo che finanziario. Nonostante una recessione storica registriamo risultati finanziari solidi. L'impatto della crisi sui nostri conti è limitato e attestano la solidità dei fondamentali del gruppo".