Draghi: 'semplificazione azione amministrativa ha funzione anti corruzione'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Nella lotta alla corruzione è "centrale il ruolo dell'Anac" ma "molto resta da fare in vista della prevenzione oggi perseguita attraverso meccanismi ancora troppo formali, che finiscono per alimentare più che prevenire la corruzione: la semplificazione avrebbe una funzione anticorruttiva". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica alla Camera.

"Semplificazione e trasparenza", aggiunge, sono i due assi d'intervento. "La trasparenza è il presupposto logico" il fatto che "i cittadini possano far sentire la loro voce è la base della responsabilità". E poi, la "semplificazione dei procedimenti amministrativi" che "serve per snellire e accelerare processi decisionali pubblici. La farraginosità degli iter è causa di inaccettabili ritardi ma anche terreno fertile in cui si annidano e prosperano fenomeni illeciti".