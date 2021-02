Draghi: 'Olimpiadi Milano-Cortina saranno occasione sviluppo'

18 febbraio 2021 a

Roma, 18 feb.(Adnkronos) - "Penso ai grandi eventi sportivi nazionali e internazionali la cui massima espressione è rappresentata dai Giochi olimpici di Milano e Cortina 2026. Il lavoro che dobbiamo sviluppare per prepararci al meglio all'evento è già una manifestazione di fiducia nel futuro dell'Italia, al suo interno e all'estero, oltre che un'occasione di sviluppo per infrastrutture, turismo, innovazione tecnologia, ricerca e sostenibilità ambientale". Così il premier Mario Draghi, nel corso della replica in Aula alla Camera in vista del voto di fiducia.