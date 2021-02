18 febbraio 2021 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Sul turismo ho già risposto ieri in Senato, se c'è un settore che riparte sicuramente è quello, lì non abbiamo dubbi. E' sicuro perché siamo l'Italia, quindi merita sostegno". Così il premier Mario Draghi, nel corso della replica in Aula alla Camera in vista del voto di fiducia.