Covid: Fontana, 'Lombardia può rimanere in zona gialla' (2)

18 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Più andiamo avanti e più sarà difficile e complicato, bisognerà vedere l'andamento del virus. Temo che molti operatori non avranno più intenzione di rischiare", dice poi Fontana a proposito della possibile riapertura dello sci, a marzo. Il sistema dei colori, ribadisce, non funziona.

"Invece che continuamente passare da un momento di assoluta libertà che determina un peggioramento della situazione a una situazione di completa chiusura dove i contagi diminuiscono, credo che sia necessario trovare una via mediana. Si dovrebbe trovare - continua - un equilibrio tale per cui tra libertà e parziali limitazioni si possa continuare a vivere allo stesso modo". Alle attività che possono riaprire "bisogna dare la garanzia che possano svolgerle non per due settimane ma almeno per 2 mesi, 3 mesi, in modo che si possa fare anche una programmazione. Al Governo chiedo un passo in più, va superato lo schema dei colori".