Covid: Cuzzilla (Federmanager), 'manager sostenibilità è strada per riposizionarsi'

18 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 18 feb. (Labitalia) - "Stiamo implementando il percorso di manager della sostenibilità. E' inutile nascondersi, saranno tanti i colleghi manager che rischieranno di perdere il posto di lavoro per la crisi e tantissimi colleghi si potranno riposizionare su questo nuovo percorso: Federmanager ce la sta mettendo tutta, non li lasciamo soli". Così il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, intervenendo al web talk 'Il valore della sostenibilità. Impatti strategici e strumenti operativi per imprese e manager', organizzato da Federmanager in collaborazione con 4.Manager ed Esgr.