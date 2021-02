Covid: code anziani per vaccino a Varese, sindaco 'non si ripeta più' (2)

18 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - All'ospedale di Varese, negli spazi al piano terreno del padiglione centrale, sono stati vaccinati in due ore 150 anziani. In una nota, l'Asst dei Sette Laghi, si è scusata per i "disagi" all'inizio delle attività, ovvero gli 'assembramenti' all'esterno del nosocomio.

"La Direzione aziendale tiene innanzitutto a scusarsi per i disagi verificatisi all'avvio dell'attività, ma al contempo esprime il proprio ringraziamento ai tanti, vaccinandi e accompagnatori, che hanno dimostrato comprensione e riconoscenza nei confronti degli operatori che, questa mattina, ancora una volta, hanno saputo dare il massimo", sottolinea un comunicato.

Alle 10, le vaccinazioni sono proseguite per i professionisti compresi nella fase 1 bis, ovvero operatori di Rsa, farmacisti, dentisti e medici non convenzionati con il sistema sanitario. Per migliorare ulteriormente l'organizzazione dei percorsi in vista dell'avvio della fase 2 della campagna vaccinale, da inizio marzo sarà attiva una nuova sede a Bizzozzero, in via Monte Generoso.