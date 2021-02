Covid: code anziani per vaccino a Varese, sindaco 'non si ripeta più'

18 febbraio 2021 a

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - Anziani in coda per il vaccino a Varese. Nel primo giorno delle somministrazioni agli over 80 in Lombardia, le foto delle lunghe file all'esterno dell'ospedale della città non sono piaciute al sindaco Davide Galimberti, che chiede che la cosa non si ripeta.

"Mi rendo conto che non sia facile gestire una campagna vaccinale di queste proporzioni ma dobbiamo evitare di rivedere le immagini di questa mattina, con ultra ottantenni costretti ad attendere al freddo o stipati nei corridoi nell'ospedale di Circolo", scrive il primo cittadino su Facebook, aggiungendo che "questo però non è il momento delle polemiche, perchè siamo di fronte ad una fase decisiva per la lotta al Covid19".

Il Comune è pronto a fare la sua parte insieme alla autorità sanitarie, "mettendo a disposizione l'area della Schiranna, e altri luoghi della città, per estendere la campagna vaccinale appena il numero delle dosi di vaccini consentirà di avviare una grande campagna di massa". A partire da sabato, aggiunge, "avvieremo un supporto per gli anziani soli che necessitano di aiuto per la prenotazione del vaccino e che non sono ancora riusciti ad effettuarla online e in autonomia".