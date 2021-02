Musica: è morto il dj U-Roy, protagonista della Reggae Revolution**

18 febbraio 2021 a

Londra, 18 feb. - (Adnkronos) - Il musicista giamaicano U-Roy, all'anagrafe Ewart Beckford, pioniere del reggae, è morto all'età di 78 anni dopo un intervento chirurgico nell'University Hospital of the West Indies di Kingston, capitale della Giamaica. Lo riferisce la Bbc precisando che è stata la compagna del leggendario artista, Marcia Smikle, dare la notizia della scomparsa al sito web giamaicano "The Gleaner".

U-Roy, conosciuto anche come The Originator - nato a Jones Town il 21 settembre 1942 - è stato un disc jockey e toaster protagonista della Reggae Revolution, noto soprattutto per essere stato uno dei fondatori del Dj Style, uno stile di reggae precursore della musica rap.

La sua carriera musicale inizia nel 1961, quando diventa disc jockey in vari sound system giamaicani, compreso quello di Coxsone Dodd, e lavorando nei sound system di King Tubby, e Duke Reid fra gli altri. Con U-Roy come dj King Tubby il nuovo suono, che verrà conosciuto come dub, diventa molto popolare e U-Roy diventa una celebrità in Giamaica. Il suo primo singolo sarà "Earth's Rightful Ruler", registrato con Peter Tosh per Lee Perry, ma quello che lo porterà al successo definitivo sarà "Dynamic Fashion Way", nel 1969, per Keith Hudson. Dopo questo brano lavora con tutti i maggiori produttori dell'isola: Lee Perry, Peter Tosh, Bunny Lee, Phil Pratt, Sonia Pottinger, Rupie Edwards, Alvin Ranglin e Lloyd Daley. Lavorando con il produttore Duke Reid la fama di U-Roy aumenta e l'artista produce una serie di singoli tra cui "Wake the Town" e "Wear You to the Ball".