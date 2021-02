Fdi: Lollobrigida, 'benvenuto a Vinci'**

18 febbraio 2021 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia è l'unica forza di opposizione al governo Draghi ed è normale che coloro che si ritengano incompatibili con il Pd, il M5S e il partito di Renzi scelgano il nostro movimento come loro casa naturale. Benvenuto al deputato Gianluca Vinci che da oggi entra a far parte del nostro gruppo parlamentare. Insieme lavoreremo per tutelare gli italiani e dare loro quelle risposte che un governo, in continuità con il Conte 2 e fortemente sbilanciato a sinistra, non riuscirà a dare”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.