Università: San Raffaele e Bergamo, al via nuovo corso Scienze politiche e Strategie globali (2)

(Adnkronos) - "Siamo orgogliosi di una collaborazione innovativa che estende ulteriormente la cooperazione tra gli atenei lombardi: Unisr e Unibg condividono la convinzione che la pluralità delle visioni, unite dall'interesse comune per la persona umana e per l'intreccio delle discipline, integrate in un metodo condiviso, possano formare nuove generazioni di cultura, capaci di contribuire a un futuro più prospero", afferma il professor Enrico Gherlone, rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

Remo Morzenti Pellegrini, rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, sottolinea che "un'università come la nostra, fortemente radicata nel territorio ma con un respiro internazionale, non poteva che integrare la sua offerta formativa con un corso attuale e interdisciplinare come questo. Ma non solo: siamo altresì entusiasti di rafforzare ulteriormente una relazione già in atto con un'autorevole università del sistema universitario lombardo come Unisr".

Gianmaria Martini, direttore del dipartimento di Scienze economiche dell'Università degli Studi di Bergamo, spiega che "con questo nuovo corso di laurea in collaborazione con l'Università Vita-Salute San Raffaele, l'offerta formativa del dipartimento di Scienze economiche si amplia con un percorso contemporaneo che rafforza il posizionamento delle nostre università nelle aree economiche, dei beni pubblici e dei servizi di welfare e nelle relazioni con le istituzioni internazionali, potenziandoci in termini di didattica, ricerca e internazionalizzazione".