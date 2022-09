Poste: in 2020 utile a 1,2 mld, dividendo sale a 0,486 euro

17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Poste Italiane ha chiuso il 2020 con un utile netto 2020 per i 1,2 miliardi, nonostante un calo del ricavi per l'intero esercizio (sulle ripercussioni della pandemia) pari al 4% a 10,526 miliardi di euro, ma con un recupero nel quarto trimestre, in crescita annua dell'1,4% a 2,964 miliardi. Lo comunica il gruppo, dopo che ieri il Cda ha approvato i risultati preliminari del quarto trimestre e dell'esercizio 2020. Il Cda ha proposto un dividendo pari a 0,486 euro (+5% sul 2019).

L'Ebit per il 2020 scende del 14,1% a 1,524 miliardi ma il risultato operativo nel quarto trimestre 2020 è in crescita del 19,6% e pari a 280 milioni, grazie al contributo positivo di tutti i segmenti.