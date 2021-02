Musica: Jukka-Pekka Saraste su podio Santa Cecilia per Berio e Cajkovskij (2)

17 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - "È la prima volta che i Folk Songs, nella versione del 1973, si eseguono nei concerti della stagione sinfonica - afferma il Presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Michele dall'Ongaro - Con questo concerto si avvia il complesso e lungo progetto dedicato a Luciano Berio e che ruota intorno al Concorso di composizione internazionale a lui intitolato e realizzato con diversi partner, tra i quali il centro Studi Luciano Berio. Il progetto prevede, oltre all'esecuzione di questo capolavoro, anche quella dell'opera commissionata al compositore vincitore della prima edizione del Concorso, Yikeshan Abudushalamu (in prima assoluta il 12 marzo prossimo diretta da Antonio Pappano). È quindi un appuntamento dedicato al compositore, Presidente anche della nostra Accademia dal 2000 al 2003, che è destinato a rinnovarsi nei prossimi anni".

Nella seconda parte del concerto, Saraste affronterà una delle pagine più sofferte di Čajkovskij: la Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64, di cui è celebre lo struggente tema affidato al corno nel secondo movimento. Composta in soli quattro mesi tra il maggio e l'agosto del 1888 dopo un periodo di depressione e di stasi creativa, l'opera fu diretta da Čajkovskij il 5 novembre a San Pietroburgo ottenendo un discreto successo di pubblico ma fu duramente criticata dalla stampa, con la conseguenza che il compositore cadde ancora una volta in preda allo sconforto. Lo stesso autore si sarebbe ricreduto grazie ai successi ottenuti dalla Quinta nei concerti da lui diretti durante la tournée europea del 1889-1890 e quando anche Brahms la elogiò.

La Quinta Sinfonia riprende della Quarta il principio ciclico dell'idea ricorrente, con il tema “del destino” che ritorna in tutti i suoi movimenti, ma “modificato nel metro e nel modo, cambiando così la sua virtualità espressiva”.