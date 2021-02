Milano: arrestato baby spacciatore in zona via Salomone

17 febbraio 2021 a

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Arrestato dalla polizia di Milano un baby spacciatore attivo nella zona Case Bianche, in via Oreste Salomone. Il ragazzo, 17 anni, era già noto alle forze dell'ordine in quanto arrestato in passato per reati in materia di stupefacenti. Gli agenti lo hanno incontrato insieme ad alcuni amici e lui, che aveva con sé 35 euro in banconote di vario taglio, ha consegnato spontaneamente agli agenti un involucro di plastica con una dose di hashish.

Il 17enne, mantenendo un atteggiamento ostile e poco collaborativo, ha continuato a ripetere loro che stavano solo perdendo del tempo perché quella dose aveva prima consegnato loro era l'unica che aveva per uso personale. A casa, però, la polizia ha trovato in bagno due panetti di hashish da 203 grammi, una busta con 60 grammi di marijuana e 690 euro in banconote di vario taglio.

Nella cameretta c'erano altri 11 grammi di hashish e tre involucri di vario peso con la stessa sostanza, un sacchetto di carta con 500 euro in contanti e un coltello con una lama a scatto da 9 cm. Il giovane arrestato è stato anche indagato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi.