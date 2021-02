M5S: Rousseau, elezione comitato a 5 prima possibile, cessa reggenza Crimi (2)

17 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - "In questa fase di transizione delicata e importante - si legge ancora - lavoreremo, quindi, come Associazione Rousseau per consentire agli iscritti di poter eleggere il prima possibile questo organo collegiale e definire così una guida politica legittimata dal basso che possa assumere le decisioni politiche e associative necessarie nell'immediato e fondamentali per consentire al MoVimento di poter costruire la sua strada per il futuro".

"Il Collegio dei Probiviri insieme al Comitato di garanzia avranno il ruolo di verificare in un Comitato congiunto e decidente che le proposte di candidatura al Comitato direttivo che perverranno siano conformi al regolamento pubblicato (consultabile qui) e redatto dal Comitato di Garanzia prima della modifica statutaria".

"Siamo pronti come Associazione Rousseau a mettere a disposizione tutti gli strumenti che consentano agli iscritti di partecipare a questo fondamentale momento di scelta, atteso ormai da oltre un anno, ed abbiamo provveduto a un aggiornamento della funzione Open Candidature attraverso la quale sarà possibile come sempre accedere dopo la compilazione e la pubblicazione del proprio Profilo Attivista".