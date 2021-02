Libri: Garzanti pubblicherà in Italia il libro della poetessa Amanda Gorman

17 febbraio 2021 a

Milano, 17 feb. - (Adnkronos) - Amanda Gorman, l'autrice afroamericana che ha accompagnato il presidente Joe Biden nel giorno dell'insediamento alla Casa Bianca, sarà pubblicata in Italia dalla casa editrice Garzanti. "The Hill We Climb", il primo libro della ventiduenne, laureata ad Harvard e certificata National Youth Poet Laureate, sarà in libreria a fine marzo 2021, in contemporanea mondiale.

Gorman è la più giovane poetessa ad aver mai partecipato ad una cerimonia presidenziale nella storia degli Stati Uniti e ha conquistato il mondo intero dopo aver recitato i versi tratti dalla sua poesia "The Hill We Climb", in cui raccontava la sua storia di "ragazzina magra, cresciuta da una mamma single che sognava un giorno di diventare presidente e oggi recita all'insediamento di un presidente".

Amanda S. C. Gorman attualmente vive nella sua città di origine, Los Angeles, ed è impegnata nella difesa dell'ambiente, dell'uguaglianza razziale e della giustizia di genere. Il suo attivismo e la sua poesia sono stati protagonisti di numerosi programmi televisivi americani (Today Show, Pbs Kids, Cbs This Morning) e ripresi da varie testate giornalistiche (New York Times, Vogue, Essence, O magazine).