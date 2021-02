Industria: Confindustria Brescia e Università Cattolica lanciano Indice sintetico manifattura

17 febbraio 2021 a

Milnao, 17 feb. (Adnkronos) - Confindustria Brescia e Università Cattolica lanciano Ism, Indice Sintetico Manifatturiero. Lo strumento, sviluppato dal Centro Studi di Confindustria Brescia in collaborazione con Opter - Osservatorio per il territorio: impresa, formazione internazionalizzazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, restituisce con un unico valore lo stato di salute delle società di capitali attive nell'industria e definisce la mappa del rischio delle aziende. Il gruppo di lavoro ha sviluppato, mediante appropriate tecniche statistiche, un modello che è stato utilizzato su 2.905 società di capitali manifatturiere bresciane, capaci di produrre un fatturato complessivo di 34,5 miliardi di euro e un valore aggiunto pari a 8,6 miliardi.

L'obiettivo è stato quello di fornire a ognuna di loro un unico punteggio, capace di sintetizzare il relativo stato di salute economico-finanziaria. Il lavoro è stato effettuato sui bilanci riferiti al 2019, ultimo anno per cui sono disponibili informazioni ufficiali. Il modello costruito dipinge per il 2019 un made in Brescia complessivamente «sano», con oltre il 40% delle imprese che si posiziona nelle classi di merito più elevate e appena l'1,2% in quelle più basse.