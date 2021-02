Industria: Confindustria Brescia e Università Cattolica lanciano Indice sintetico manifattura (2)

17 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Ism rappresenta uno strumento di alto livello, innovativo e fondamentale per le nostre aziende associate, che grazie ad esso potranno affrontare il futuro con una maggiore consapevolezza della loro situazione economica e patrimoniale", commenta Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Brescia. E per Giovanni Marseguerra, professore di Economia politica all'Università Cattolica e direttore di Opter, "oggi più che mai è cruciale accrescere e intensificare la collaborazione tra Università e associazioni imprenditoriali e del mondo del lavoro per consentire alle nostre imprese di superare l'odierna crisi sanitaria, economica, sociale, ambientale, e agganciare una ripresa che ancora stenta ad arrivare".