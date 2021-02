Governo: Zingaretti, 'stiamo lavorando per sottosegretari tutte donne'

17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb (Adnkronos) - I sottosegretari saranno tutte donne? "Sì, stiamo lavorando per questo". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Porta a Porta.

"Stiamo lavorando non solo sul governo" ma anche "sulla rappresentanza negli organismi di partito, noi siamo gli unici con il 50% di rappresentanza di genere in tutti gli organismi -ha spiegato il leader del Pd-. Oltre a questo, ora c'è il grande tema delle politiche di genere. Trasformerei questa situazione per dire, bene, c'è un grande tema nazionale, il tema non riguarda le donne".