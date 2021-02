17 febbraio 2021 a

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - La nascita dell'intergruppo parlamentare M5S, Pd e Leu "mi convince e mi sembra doverosa, ma la situazione politica è talmente fluida che sinceramente non so fra un anno come sarà il quadro politico". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Rai1.