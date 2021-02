Governo: Gallicchio, 'fiducia M5S non in bianco, non si tocchino prescrizione e Rdc'

17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Una fiducia "attenta ma non in bianco, leale ma vigile". Lo mette in chiaro la senatrice M5S Agnese Gallicchio, intervenendo in Aula a Palazzo Madama. "Il M5S - chiarisce - non è disposto a fare passi indietro sulla riforma della prescrizione o sul reddito di cittadinanza, perché oggi più di ieri nessuno deve rimanere indietro. Io rispetterò il valore del voto espresso dalla nostra base", lavorando con "impegno e correttezza ma anche con spirito critico".