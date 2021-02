Governo: Danieli (Confindustria Udine), 'discorso Draghi da statista, messaggio fiducia a italiani'

17 febbraio 2021 a

Udine, 17 feb. (Labitalia) - “Un discorso di alto profilo, da statista, assolutamente all'altezza delle aspettative. Un programma di governo che analizza e affronta le necessità del presente e progetta strategicamente il futuro. Un messaggio di fiducia rivolto non soltanto al Parlamento, ma agli italiani, nel quale tutti possono riconoscersi". E' questo, in sintesi, il commento della presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli alle linee programmatiche enunciate oggi in Senato dal presidente Mario Draghi.

"Già nella prima frase del discorso -sottolinea la presidente di Confindustria Udine- abbiamo ascoltato due parole chiave: responsabilità e dovere, con un preciso richiamo all'unità per fare le riforme e, allo stesso tempo, affrontare anche l'emergenza. Per avviare una nuova ricostruzione dell'Italia guardando alle prossime generazioni. Nessuna ambiguità -prosegue Mareschi Danieli- sulla collocazione europea e atlantica dell'Italia, accompagnata all'orgoglio per il Paese che siamo, ma anche alla chiara consapevolezza che c'è molto da fare nel prossimo futuro e che non c'è più tempo da perdere, a partire dal piano vaccinale. Tempi e metodi ritornano finalmente in primo piano".

"Tra i tanti temi affrontati, significativo -sottolinea- il capitolo riservato alla scuola, con l'ottimo passaggio riservato agli Its, alle politiche attive del lavoro, all'inclusione sociale, in particolare dei giovani e delle donne, all'utilizzo delle risorse europee, che dovranno essere spese puntando a migliorare il potenziale di crescita sostenibile della nostra economia e dovranno essere affiancate dalle riforme inutilmente attese da anni: giustizia, pubblica amministrazione e fisco. L'agenda è tracciata e siamo in buone mani -conclude la presidente di Confindustria Udine- ci attendono sicuramente altri sacrifici, ma la voglia di rinascita degli italiani adesso ha trovato un punto di riferimento autorevole, capace e responsabile. Nessuno da solo è in grado di fare miracoli. Ma se saremo uniti e determinati, sono certa che potremo scrivere insieme una bella pagina della nostra storia”.