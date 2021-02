Governo: Caliendo (Fi), 'non chiedo riforme giustizia ma rivoluzione culturale'

17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Vorrei fare poi un appello alla neo ministra della Giustizia, Cartabia: Non le chiedo di fare riforme e basta, occorre prima di tutto fare una rivoluzione culturale e le faccio un esempio concreto. L'avviso di garanzia torni ad avere il suo significato originale, smetta di essere una sorta di anticipazione di condanna per l'avvisato. E poi, il carcere diventi davvero luogo di rieducazione del condannato. E spero che in questo percorso che lei si assume, la stampa le possa esser di aiuto”. Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Giacomo Caliendo, intervenendo in Aula dopo le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Mario Draghi.