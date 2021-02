Draghi: 'su migranti piena assunzione responsabilità Ue'

17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Mi scuso per non aver esplicitamente sollevato il tema dell'immigrazione" sul quale "la risposta più efficace e duratura è la piena assunzione di responsabilità delle istituzioni europee". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica al Senato. Al momento però "c'è uno stallo politico" con una "contrapposizione tra gli stati di frontiera maggiormente esposti e gli stati del Nord e Est Europa principalmente preoccupati di evitare i movimenti secondati dei migranti" verso i loro territori. "L'Italia, appoggiata anche da alcuni paesi mediterranei, propone come concreta misura di solidarietà un meccanismo obbligatorio di redistribuzione dei migranti pro quota".