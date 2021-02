Draghi: 'rischi inquinamento economia legale connessi a crisi in atto'

17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "La legalità e la sicurezza sono un necessità su cui costruire il benessere, la ripresa, la crescita nel Mezzogiorno. Senza legalità e sicurezza non ci può esser crescita". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica al Senato.

Il presidente del Consiglio avverte che c'è "un rischio specifico che corriamo in vista della stagione di ricostruzione" del Next Generation Ue per "possibili infiltrazioni criminali nell'economia a seguito della crisi di liquidità di diversi settori" in particolare quelli del commercio e turistico-alberghiero. "L'obiettivo è anticipare una risposta strutturata dello Stato in termini di prevenzione e contrasto".