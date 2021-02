17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Sul rapporto con le regioni, nella replica al Senato il premier Mario Draghi ricorda di aver incontrato nelle consultazioni anche i rappresentanti di Regioni, Comuni e Province. "Per molte delle cose che sono state dette oggi, il loro coinvolgimento non è solo inevitabile ma anche essenziale: certe cose non si fanno se non vengono discusse con le Regioni".