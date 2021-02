Draghi: 'alcune imprese potranno non riaprire ma turismo riaprirà certamente'

17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Stamattina ho accennato al fatto che alcune imprese potranno non riaprire dopo la pandemia ma una che di certo riaprirà è quella del turismo". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica al Senato.

"Investire nel turismo non significa buttar via i soldi perchè quei soldi tornano indietro in un paese ad alta vocazione turistica. La questione essenziale è che ci siano misure che permettano alle imprese del turismo di non fallire e ai lavoratori di tutelare i livelli di reddito. Dobbiamo impedire che in questo periodo le imprese falliscano perchè si perde un capitale che è essenzialmente un capitale umano".