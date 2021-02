Covid Puglia, oggi 883 contagi e 17 morti: bollettino

17 febbraio 2021 a

a

a

Bari, 17 feb. (Adnkronos) - Sono 883 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 17 febbraio, secondo il bollettino della regione che segnala altri 17 morti. I nuovi casi positivi, su 10.374 test effettuati, secondo le ultime notizie sono 342 in provincia di Bari, 80 in provincia di Brindisi, 89 nella provincia Bat, 98 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 197 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 694 su 10.100 tamponi.

Sono stati registrati 17 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Ieri i morti erano 34, il doppio. Complessivamente hanno perso la vita in Puglia, per il Covid, 3.672 persone. I pazienti ricoverati sono 1.470 rispetto ai 1.480 di ieri (-10).