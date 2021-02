Covid: da Ue 75 mln per sequenziamento e test varianti, 150 mln per ricerca

17 febbraio 2021 a

Bruxelles, 17 feb. (AdnKronos Salute) - Il piano Ue per la biodifesa, Hera Incubator, verrà finanziato dalla Commissione con 75 mln di euro destinati a sostenere l'attività di sequenziamento genomico negli Stati membri e a sviluppare nuovi test standardizzati in grado di rilevare le varianti del coronavirus sars-CoV-2. Lo comunica la Commissione Europea. Il piano prevede anche 150 mln per progetti di ricerca, in corso e nuovi, sulle varianti del virus, nell'ambito del programma Horizon Europe.