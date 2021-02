Covid: Baffi (Regione Lombardia) ad abitanti Codogno, '21 febbraio ha cambiato nostre vite' (2)

17 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - La fine del febbraio 2020, continua, "ce la ricorderemo per la violenza con cui ha provato a distruggere quell'equilibrio, quel fascino, quell'umanità. Io non dimenticherò la sofferenza, la distanza, il distacco, le limitazioni che ci sono state imposte e che ci siamo dovuti imporre; non dimenticherò la subdola violenza con cui il virus ci ha colpiti, a tradimento, il dolore che ha affranto tante persone, tante famiglie. Ma non dimenticherò nemmeno la forza, il coraggio, la generosità e lo spirito di sacrificio che la nostra comunità, così come quelle a noi contigue, ha dimostrato di possedere", sottolinea Baffi.

"Non sappiamo quanto manchi all'alba, quanto ancora durerà questo inverno, lungo e terribile. Una cosa, però, so con certezza: so che ne usciremo, so che noi vinceremo questa guerra, perché la stiamo già vincendo, con la pazienza e la concretezza che ci contraddistinguono", scrive.

"Non posso esprimere tutti i ringraziamenti personali che sarebbero necessari, per quanto ho visto e vissuto in questo anno; ci vorrebbe troppo spazio. Mi limiterò a dire che essere codognese è per me un segno di vanto. Un'appartenenza -conclude- a cui non rinuncerò mai. Sempre e per sempre, orgogliosamente di Codogno".