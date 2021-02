Bergamo: fugge dopo incidente grave, denunciato pirata della strada

17 febbraio 2021 a

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Deferito dai carabinieri della Compagnia di Treviglio (Bergamo) un pirata della strada per i reati di omissione di soccorso e lesioni personali gravissime. Si tratta di un 39enne di Osio Sopra, F.U., pregiudicato, che nella serata del 13 febbraio ha investito con la propria auto un operaio 28enne originario del Gambia che stava percorrendo in bicicletta la strada statale Francesca in direzione di Verdello, per recarsi al lavoro presso una ditta di Urgnano.

Dopo il violento impatto, il conducente del mezzo si era allontanato senza prestare soccorso alla vittima, subito trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con una frattura cervicale che ha obbligato i sanitari ad un intervento chirurgico urgente.

Insieme ai soccorsi, sono subito scattate le ricerche da parte degli equipaggi delle pattuglie della Sezione Radiomobile di Treviglio e della Tenenza di Zingonia. Le indagini, durate 48 ore, hanno permesso ai Carabinieri di Zingonia di individuare l'investitore, anche attraverso il riscontro sul materiale rinvenuto sul luogo del sinistro e le immagini delle telecamere.