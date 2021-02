Tv: la star di Bridgerton Regé-Jean Page sarà protagonista di 'Dungeons & Dragons'**

17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Dopo essere diventato la star del grande successo di Netflix 'Bridgerton', Regé-Jean Page ha concluso un accordo per un ruolo da protagonista nel film della Paramount 'Dungeons & Dragons', unendosi a un cast che include Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith. Lo rivela il sito The Hollywood Reporter. Jonathan Goldstein e John Francis Daley - il duo dietro il successo di 'Game Night - Indovina chi muore stasera?'- sono pronti a dirigere il film basato sul popolare gioco di ruolo fantasy della Wizards of the Coast. Goldstein e Daley hanno anche scritto l'ultima versione della sceneggiatura, basata su una precedente bozza di Michael Gilio.

'Dungeons & Dragons' è noto per i suoi giochi di guerra, cacce al tesoro, battaglie, alleanze e improvvisi colpi di scena, il tutto in un ambiente che combina umani, elfi, orchi e centinaia di altre creature. Il gioco utilizza notoriamente dadi a più lati, ed è supervisionato da un 'host' noto come Dungeon Master. Non è noto se l'adattamento cinematografico sarà un film fantasy diretto, ambientato nel mondo del gioco o incorporerà gli aspetti narrativi e di gioco.

Page, che sarà ospite del 'Saturday Night Live' questo fine settimana, interpreta l'amato Duca di Hastings in 'Bridgerton' prodotto da Shonda Rhimes che, secondo lo streamer, è stato visto da oltre 82 milioni di account nel suo primo mese, rendendola più grande serie mai realizzata dalla società. I suoi precedenti contributi cinematografici includono 'Macchine Mortali' e 'Sylvie's Love'.