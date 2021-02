Tennis: Australian Open, Tsitsipas batte Nadal in rimonta in cinque set e va in semifinale**

17 febbraio 2021 a

Melbourne, 17 feb. (Adnkronos) - Stefanos Tsitsipas ha eliminato ai quarti di finale degli Australian Open, il numero due del mondo lo spagnolo Rafa Nadal. Il greco, numero 5 del seeding australiano, si è imposto in rimonta in cinque set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-6 (7-4), 6-4, 7-5 e si è qualificato per le semifinali del primo Slam della stagione dove affronterà il numero 4 del mondo il russo Daniil Medvedev.