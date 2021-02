Musica: è morta a 57 anni Françoise Cactus degli Stereo Total**

17 febbraio 2021 a

Berlino, 17 feb. - (Adnkronos) - E' morta all'età di 57 anni Francoise Cactus, cantante della band indie pop berlinese Stereo Total. Lo ha annunciato Radio Eins, dove ha lavorato per l'ultima volta come presentatrice. Cactus si è spenta questa mattina nel suo appartamento di Berlino a causa di una lunga malattia, un tumore al seno.

Cactus era nata e cresciuta in Francia ed era arrivata a Berlino nel 1986. Dopo aver creato la band Lolitas, nel 1993 con il suo partner Brezel Göring fondò gli Stereo Total, noti per il suono indie giocoso ("Love to three", "You are beautiful from behind"). Pop internazionale cantato in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, giapponese e anche in turco, mischiato a ritmi funky, punk e dance: è stata la "Sissi disco" degli Stereo Total. La band retro-futurista di Françoise Cactus & Brezel Göring ha portato la sensibilità dei locali underground berlinesi in giro per il pianeta.

Françoise Cactus, batterista e chanteuse parigina, fuggì a 22 anni a Berlino per unirsi al movimento artistico "Genius Dilettante", legandosi a Brezel Göring: il duo ha attinto dappertutto e da ogni cosa, producendo eccentriche cover di Serge Gainsbourg ("Je suis venu te dire que je m'en vais"), di Salt'N'Pepa ("Push it"), di Kc and the Sunshine Band ("Get down tonight"), rendendo omaggio e facendo l'occhiolino a Brigitte Bardot, Françoise Hardy e Slim Harpo.