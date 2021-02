Governo: Napolitano, 'bene scelta Mattarella, Draghi saprà affrontare problemi Paese'**

17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Non potendo essere presente al dibattito sulla fiducia per ragioni di salute, desidero esprimere il mio convinto sostegno alla scelta del Presidente Mattarella per un governo presieduto da Mario Draghi, e sostenuto con intento unitario da un ampio arco di forze politiche". Lo sottolinea il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un intervento su 'La Stampa'.

"Il presidente Draghi -prosegue l'ex Capo dello Stato- ritengo saprà affrontare i complessi compiti che lo attendono, forte del consenso del Paese che di certo verrà confermato in Parlamento. Lo stretto legame con l'Europa e l'alta considerazione internazionale consentiranno al nuovo governo di gestire al meglio la lotta alla pandemia, con una efficace campagna vaccinale, e di dare impiego proficuo alle risorse europee per programmi e investimenti in grado di affrontare i gravi problemi dell'Italia, in quel percorso di crescita economica e di progresso sociale e civile che tutti auspichiamo".