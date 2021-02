17 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Al 99% non voto sì al governo Draghi, dopo la virgola può aggiungere un altro 99...". Così il senatore M5S Nicola Morra all'Adnkronos. "In base a quello che audirò in Aula, in base alle parole di Draghi, deciderò poi se astenermi o votare contro".