Governo: Crimi, dissenso M5S? 'Lavoriamo a unità'**

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Rientra il dissenso dei senatori M5S in vista del voto di fiducia al governo Draghi? "Lavoriamo all'unità". Così il capo politico Vito Crimi, rifiutandosi di rilasciare un commento ai cronisti sul discorso del nuovo presidente del Consiglio in Aula, e glissando alla domanda su eventuali assemblee in vista prima del voto. Poco prima di essere fermato dai giornalisti, Crimi si è fermato a parlare con la vicepresidente del Senato Paola Taverna e l'ex capogruppo Gianluca Perilli.