Fotografi: è morto Efrem Raimondi, il fotografo delle star e di Vasco Rossi**

17 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 17 feb. - (Adnkronos) - L'artista e fotografo Efrem Raimondi, celebre per avere immortalato personaggi del mondo dello spettacolo e della musica (tra tutti Vasco Rossi), è morto per un infarto all'età di 62 anni. Raimondi era noto anche per gli intensi ritratti, tra gli altri, dell'ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi, del maestro Riccardo Muti, dell'attrice Monica Bellucci, ma anche del velista Giovanni Soldini e del sette volte presidente del Consiglio Giulio Andreotti.

E proprio Vasco Rossi sulle sue storie di Instagram ha scritto: "Se n'è andato un grande fotografo e un grande uomo. W Efrem Raimondi. W le sue fotografie spericolate". Il rocker di Zocca ha pubblicato anche una galleria di sue foto scattate proprio da Raimondi. È stato principalmente un ritrattista, ma con frequenti incursioni nel design. Ha realizzato monografie e campagne pubblicitarie; diverse le mostre personali e le collettive. Dal 2009 era membro dell'Hasselblad Master Jury. Alcune delle sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private.

Raimondi era nato a Legnano il 16 agosto 1958 ed iniziò a fotografare nel 1980 con un reportage sull'Irpinia terremotata. Nel 1983 inizia le prime collaborazioni con riviste italiane e internazionali: i suoi scatti sono stati pubblicati, tra gli altri, su "GQ", "GQ America", "Vanity Fair", "Rolling Stone", "Capital", "Interni Magazine" e "Gap". Ha collaborato inoltre con diverse aziende, tra cui Trussardi, Ibm Italia, Prada. E' stato membro dell'Hasselblad Master Jury e del direttivo Afip International.