Facebook: da Antitrust nuova multa da 7 mln, 'continua a ingannare utenti su dati'**

17 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Nuova sanzione per Facebook da parte dell'Antitrust. Secondo l'Authority, le società Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc. non hanno "ottemperato alla diffida di rimuovere la pratica scorretta sull'utilizzo dei dati degli utenti e non hanno pubblicato la dichiarazione rettificativa richiesta dall'autorità", che era quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018. (segue)