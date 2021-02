windAIR vince il Premio Eletto Prodotto dell'Anno 2021 Oknoplast eccelle nella categoria Finestre per il sesto anno consecutivo

16 febbraio 2021 a

(Milano, 16 febbraio 2021) - Chi ben comincia è già a metà dell'opera e Oknoplast lo sa perfettamente! Il Gruppo, infatti, si aggiudica per il sesto anno consecutivo il premio all'innovazione Eletto Prodotto dell'Anno. Quest'anno il riconoscimento spetta a windAIR, il sistema di microventilazione perimetrale per gli infissi in PVC del brand, in grado di garantire un corretto ricircolo d'aria a fronte di una minima dispersione di calore. Questa novità di Oknoplast si aggiudica il premio all'interno della categoria Finestre e spinge il brand a continuare il suo percorso di ricerca atto a fornire ai consumatori – ma anche ad architetti e designer – la giusta soluzione che mixa in un unico prodotto innovazione, design e funzionalità.

“Per noi è un onore ricevere anche quest'anno il Premio Eletto Prodotto dell'Anno” – dichiara Margherita Sarbinowska, Marketing Manager Italia – “siamo fieri di essere un punto di riferimento per i consumatori e il loro appoggio ci spinge a cercare soluzioni che siano sempre più innovative e adatte all'evolversi del tempo e delle richieste. windAIR è la soluzione perfetta ad un gran problema e lo fa senza essere ingombrante anzi la sua presenza è del tutto invisibile”

windAIR è un prodotto che punta a risolvere in maniera efficace una delle esigenze che tutti abbiamo: la qualità dell'aria all'interno della nostra casa. Geniale ed innovativo, questo sistema di microventilazione consente un'apertura di 6 mm lungo tutto il perimetro tra anta e telaio della finestra, da attivare semplicemente ruotando la maniglia di 180°. Arieggiare gli ambienti senza alcun rischio e pericolo è oggi realtà! D'ora in avanti, infatti, il problema vapore in cucina e in bagno o il semplice cambio d'aria negli spazi non sarà più un problema grazie a windAIR: la formazione di muffe e condense sarà un ricordo lontano e la salubrità dell'aria sarà perfetta.

windAIR differisce da una classica apertura a ribalta perché questa speciale ferramenta assicura un ricambio d'aria altrettanto efficace a fronte di una ridotta dispersione termica, risultando quindi particolarmente indicata in un'ottica di ottimizzazione dei consumi. Inoltre, mentre una tradizionale apertura a ribalta può essere facilmente notata da ladri e malintenzionati, attirando così i tentativi di intrusione, la microventilazione perimetrale di Oknoplast non si fa notare perché totalmente invisibile. Infatti, la posizione di apertura non è percepibile dall'esterno, neanche da vicino. In più, le finestre ad anta singola possono raggiungere la classe di sicurezza antieffrazione RC2 per la ferramenta anche in posizione di microventilazione perimetrale aperta. Questo rende possibile lasciare la propria casa o addormentarsi con le finestre aperte in totale sicurezza. windAIR è un'ottima barriera anche per gli insetti, resteranno fuori, e in caso di pioggia, l'acqua non avrà alcuna possibilità di entrare in casa e provocare danni.

In più, sempre facendo un confronto con un'apertura a ribalta, windAIR permette di raggiungere un isolamento acustico maggiore, oltre a evitare che improvvise folate di vento facciano sbattere l'anta o che si formino fastidiose correnti d'aria tra i locali.

Questa novità di Oknoplast può essere implementata su tutte le finestre a battente e può essere installata anche sulle finestre a due ante con nodo centrale ridotto.

