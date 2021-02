Tv: ascolti, 'Il Commissario Ricciardi' vince prime time con oltre 5,6 mln

16 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Ancora una vittoria nel prime time per 'Il Commissario Ricciardi', in onda ieri sera Rai1, che ha guadagnato il gradino più alto del podio con 5.636.000 telespettatori e uno share del 23,24%. Risultati con cui la serie tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni ha superato 'Grande Fratello Vip 5', visto su Canale 5 da 3.483.000 telespettatori (20,02% di share). Terzo posto per Italia 1 con 'Transporter 3', seguito da 1.453.000 telespettatori (share del 5,95%).

Fuori dal podio, su Rai3 'Presa Diretta' ha ottenuto 1.250.000 telespettatori e uno share del 4,97% mentre su Retequattro 'Quarta Repubblica' è stata seguita da 1.090.000 telespettatori ( share del 5,71%). Su Rai2, poi, 'Ncis' ha totalizzato nel primo episodio 1.044.000 telespettatori e uno share del 3,84%, nel secondo 1.044.000 telespettatori e uno share del 4,24% e nel terzo 900.000 telespettatori e uno share del 4,57%.

Su La7 'Fuga da Alcatraz' è stato visto da 708.000 telespettatori raggiungendo uno share del 3%. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con il film 'Rocky III' seguito da 465.000 telespettatori (1,8% di share) e Tv8 con '4 Ristoranti', che è stato visto da 456.000 telespettatori con il 2,1% di share. (segue)