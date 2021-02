Sci: Panza (Lega), 'serve rispetto per filiera 'montagna', no annunci con comunicati stampa'

16 febbraio 2021 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Auspichiamo che non ci siano più comportamenti di questo genere" misure di questo tipo, "annunciate la sera per la mattina". Non nasconde il suo disappunto con l'AdnKronos, Alessandro Panza eurodeputato della Lega e responsabile delle 'Politiche per le aree montane' del partito di Matteo Salvini, dopo il dietrofront sulla riapertura degli impianti sciistici.

Panza sottolinea come non sia accettabile che "ad annunciare le chiusure delle attività montane "arrivi un comunicato stampa a 12 ore dalla riapertura" perché "bisogna programmare le cose, coinvolgendo la comunità scientifica".

Per il leghista "serve rispetto per la 'montagna', come tutte le filiere produttive, che vede al lavoro imprenditori e lavoratori". "Dobbiamo rispetto a un settore che occupa il 35% del suolo nazionale e doce vive il 12% della popolazione".